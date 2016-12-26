الغاء الاضرابات في مطارات البرتغال

اعلنت نقابات عمال الامتعة وعناصر الامن في مطارات البرتغال الذين كانوا اعلنوا الاضراب من الثلاثاء الى الجمعة للمطالبة بتحسين اوضاعهم، الاثنين الغاء الاضرابات.

وتم سحب الاعلام بالاضراب الذي كانت قدمته نقابة الطيران والمطارات (سيتافا) بعد تصويت للمنتسبين اليها اثر حصولها على ضمانات من الحكومة الاشتراكية البرتغالية بشان مطالبها.

وأضاف زعيم النقابة فيرناندو اينريكس انه "سيتم اجراء جرد بالضمانات بشان الاتفاقية الجماعية وابقاء فرص العمل بحلول نهاية كانون الثاني 2017".

وكان عمال الامتعة هددوا بالتوقف عن العمل من 28 الى 30 كانون الاول الحالي فيما اودع عناصر الشركات الامنية اعلاما باضراب من 27 الى 29 من الشهر ذاته.