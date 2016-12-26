التضامن يتخطى المتحد .... والشانفيل يستعيد توازنه

قاد الأميركي ايرفين موريس فريقه التضامن الزوق لتحقيق انتصاره الرابع في الدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على ضيفه المتحد 87-75 في افتتاح المرحلة السادسة اليوم الاثنين.

وكانت المباراة متقاربة في الربع الأول الذي انتهى بالتعادل 25-25 وأثمرت انتفاضة التضامن عن تقدمه في الربع الثاني 46-39.واستفاد صاحب الأرض من انهيار دفاع المنافس ليعزز تقدمه في نهاية الربع الثالث 71-55 في طريقه في الربع الأخير ليحسم المباراة بفضل تألق موريس الذي فرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله 31 نقطة منها 15 نقطة من خمس تسديدات ثلاثية وأضاف مواطنه جوناثان هولتون 21 نقطة وجاد خليل 13 نقطة.

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وكان الأميركي ويل دانيلز أفضل المسجلين للمتحد برصيد 24 نقطة وأضاف مواطنه راميل كوري 23 نقطة ولكن هذا لم يكن كافيا ليتجنب فريقهما خسارته الرابعة على التوالي.

وحقق الشانفيل فوزه الثاني هذا الموسم بتغلبه 78-61 على ميروبا الوافد الجديد الذي مني بخسارته الرابعة.