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26 كانون الأول 2016
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فنيش لـ "الأنباء": لقانون الانتخاب حسابات أخرى بالغة الحساسية والأهمية

publishing date: 26/12/2016 17:56:34
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فنيش لـ &quot;الأنباء&quot;: لقانون الانتخاب حسابات أخرى بالغة الحساسية والأهمية
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رأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن نجاح الحكومة بإنجاز بيانها الوزاري بسرعة غير مسبوقة، اتى نتيجة عدد من النقاط التوافقية اهمها انتخاب رئيس للجمهورية يُمثل ما يُمثل في الوسطين السياسي والشعبي، وإجماع اللبنانيين على إيجابية خطاب القسم، وتوافق كافة مكونات الحكومة على عدم الدخول في المسائل الخلافية.

واعلن فنيش في تصريح لـ "الأنباء الكويتية" انه في حال استمرت هذه الروحية التوافقية والأجواء الإيجابية والرغبة من قبل الجميع بالتعاون على قاعدة تأمين مصلحة كل اللبنانيين، ستكون الحكومة منتجة وستنجز خلال الفترة الزمنية المحددة لها الكثير من المسائل وعلى كافة المستويات.

وعن توقعه بإمكانية حصول توافق بين الفرقاء على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل النيابي، اكد فنيش ان احدا لا يمكنه المبالغة بالتوقعات لأن لقانون الانتخاب حسابات اخرى بغاية الدقة والحساسية والأهمية.

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