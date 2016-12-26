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رئيس الوزراء الياباني في زيارة تاريخية لبيرل هاربور

publishing date: 26/12/2016 18:23:13
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رئيس الوزراء الياباني في زيارة تاريخية لبيرل هاربور
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وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي الى هونولولو في هاواي في زيارة تستمر يومين يكرم خلالها مع الرئيس الاميركي باراك اوباما ضحايا الهجوم المفاجىء لسلاح الجو الياباني في كانون الاول 1941.

  وتاتي زيارة نصب "يو اس اس اريزونا" المقررة الثلاثاء، بعد 75 عاما من الهجوم الخاطف على بيرل هاربور، اهم قاعدة جوية اميركية في المحيط الهادىء فجر 7 كانون الاول 1941.

   وهي اول زيارة لمسؤول ياباني الى موقع النصب الذي اقيم في بداية ستينات القرن الماضي ويجتذب مليوني زائر سنويا. ولا يمكن الوصول الى موقع النصب التذكاري الا بحرا.

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