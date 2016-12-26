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26 كانون الأول 2016
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تايوان: حاملة طائرات صينية تتحرك صوب إقليم هاينان بجنوب الصين

publishing date: 26/12/2016 23:40:00
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تايوان: حاملة طائرات صينية تتحرك صوب إقليم هاينان بجنوب الصين
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الثلاثاء ان مجموعة من السفن الحربية الصينية تقودها حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها الصين تتجه صوب إقليم هاينان بجنوب الصين عبر بحر الصين الجنوبي في إطار ما تصفه بكين بتدريبات روتينية.

 

وتحركت مجموعة السفن حول تايوان بالفعل إذ مرت في بادئ الأمر بين جزيرتي مياكو وأكيناوا بجنوب اليابان ثم طافت حول جنوب تايوان عبر قناة باشي بين تايوان والفلبين.

 

ولم تعلن الصين عن تفاصيل كثيرة بشأن ما تنتوي حاملة الطائرات لياونينغ فعله واكتفت بالقول إنها ستقوم بتدريبات روتينية.

 
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وأجرت القوات الجوية الصينية تدريبات بعيدة المدى هذا الشهر فيبحري الصين الشرقي والجنوبي مما أثار غضب اليابان وتايوان. وقالت الصين إن تلك التدريبات كانت روتينية أيضا.
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