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26 كانون الأول 2016
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بدء محاكمة مشتبه بضلوعهم في المحاولة الانقلابية في تركيا

publishing date: 26/12/2016 23:58:34
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بدء محاكمة مشتبه بضلوعهم في المحاولة الانقلابية في تركيا
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مثل 29 شرطيا تركيا امام محكمة في اسطنبول الثلاثاء بتهمة التورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز ، في اولى المحاكمات التي تجري في هذه المدينة للمشتبه بتورطهم في تلك المحاولة.

 

 وأعلنت وكالة الاناضول للانباء ان المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا امام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول.

 
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 ويتوقع ان تستمر اولى جلسات الاستماع اربعة ايام، وبدأت جلسة اليوم بتلاوة اسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم

 

 

وخلفت المحاولة الإنقلابية التي وقعت في 15 تموز نحو 270 قتيلا وألفي جريح.
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