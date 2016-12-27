اوباما "واثق" بالفوز لو اتيح له الترشح لولاية ثالثة

أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما انه "واثق" بفوزه لو اتيح له ان يترشح لولاية ثالثة، مؤكدا ان الاميركيين يؤمنون بشكل كبير برؤيته السياسية رغم اختيارهم الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي لخلافته في البيت الابيض.

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وجاءت تصريحات اوباما في مقابلة بثها موقع "ذي اكس فايلز" المشترك بين شبكة "سي ان ان" الاخبارية وجامعة شيكاغو.

لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب رفض تصرحات أوباما.

وقال ترامب عبر تويتر إن "الرئيس أوباما قال إنه يعتقد أنه كان سيفوز في مواجهتي. عليه قول ذلك، لكني أقول له مستحيل".

وحول خسارة الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية قال اوباما "الخسارة مؤلمة".