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الجبير: الحشد الشعبي منظمة طائفية ضد وحدة العراق...والخارجية العراقية تردّ

publishing date: 27/12/2016 01:17:50
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الجبير: الحشد الشعبي منظمة طائفية ضد وحدة العراق...والخارجية العراقية تردّ
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ردت وزارة الخارجية العراقية على وزير الخارجية السعودية عادل الجبير مؤكدة عدم إعارتها وزناً لتصريحاته بشأن الحشد الشعبي، فيما اعتبرتها استمراراً للتعامل السعودي "المتأزم" مع العراق.

 
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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان إن "تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال ومضحي الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم، يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق، والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة".

 

وأضاف جمال أن "هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة، وجعلها سبباً لاستمرار التوتر والازمات خصوصا في اليمن وسوريا، وهو ما لن نسمح به في العراق"، لافتاً الى أن "الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهو أحد التشكيلات الأمنية الرسمية للدولة".

 
وكان قد أعلن الجبير إن "الحشد الشعبي في العراق، كما يعرف العالم، مؤسسة طائفية بحتة، وهناك مجازر ارتكبتها في مناطق، وبالذات في الأنبار وغيرها"، موضحاً خلال مؤتمر صحافي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أمس، أن هذا التنظيم يقوده "ضباط إيرانيون وعلى رأسهم قاسم سليماني، ومن المهم أن نؤيد العراق في مواجهة الإرهاب ومواجهة داعش بالذات، ولكن أيضاً نؤيد وحدة العراق واستقلاله وعروبته".

وشدد على أن الرياض "تدعم كل الفئات العراقية ولا تفرق بين طائفة أو طائفة أخرى، وهذا ما نتمنى أن تكونه سياسة العراق." وبالنسبة للعلاقة بين المملكة والاردن أعلن عن وجود علاقات وثيقة وعميقة وهناك مجلس تنسيق بين البلدين تم تفعيله.
 
 
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