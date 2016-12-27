الجبير: الحشد الشعبي منظمة طائفية ضد وحدة العراق...والخارجية العراقية تردّ

ردت وزارة الخارجية العراقية على وزير الخارجية السعودية عادل الجبير مؤكدة عدم إعارتها وزناً لتصريحاته بشأن الحشد الشعبي، فيما اعتبرتها استمراراً للتعامل السعودي "المتأزم" مع العراق.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان إن "تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال ومضحي الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم، يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق، والمنطلق من خلفيات طائفية ضيقة".

وأضاف جمال أن "هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الإيجابي والبناء مع شعوب دول المنطقة، وجعلها سبباً لاستمرار التوتر والازمات خصوصا في اليمن وسوريا، وهو ما لن نسمح به في العراق"، لافتاً الى أن "الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهو أحد التشكيلات الأمنية الرسمية للدولة".