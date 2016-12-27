العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة

نقلت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصدر في أجهزة تطبيق القانون قوله إنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين في حطام الطائرة العسكرية الروسية التي سقطت في البحر الأسود يوم الأحد مما أسفر عن مقتل 92 شخصا كانوا على متنها.

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وذكر المصدر أن الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة ويمكن أن يساعد في تحديد سبب تحطم الطائرة سيرسل إلى موسكو لتحليل البيانات.ويرجح المحققون حتى الآن أن يكون خطأ ارتكبه الطيار أو خلل فني هو السبب في سقوط الطائرة وهي من طراز تو-154.وكانت الطائرة تحمل عشرات من المغنين والراقصين من جوقة الجيش الأحمر إلى سوريا للترفيه عن الجنود الروس قبل رأس السنة بالإضافة إلى ركاب آخرين.