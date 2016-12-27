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ستة قتلى عل و18 مفقودا في الاعصار في الفيليبين

publishing date: 27/12/2016 02:53:20
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ستة قتلى عل و18 مفقودا في الاعصار في الفيليبين
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اعلنت الحكومة الفليبينية الثلاثاء ان ستة اشخاص على الاقل لقوا مصرعهم وفقد 18 آخرون في الفيليبين بعد مرور الاعصار نوك-تين القوي الذي سبب اضطرابا في احتفالات عيد الميلاد.

 

 وضربت العاصفة النادرة في هذا الموسم، الارخبيل الاحد وزرعت الفوضى عند مرورها، لكنها لم تؤثر على العاصمة مانيلا في نهاية المطاف.

 
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 واعلن خفر السواحل ان العبارة "ام في ستارلايت اتلنتيك" غرقت في اقليم باتانغاس في جنوب مانيلا، مما اسفر عن سقوط قتيل وفقدان 18 شخصا آخرين.

 

 وضرب الاعصار الذي اطلق عليه اسم طائر في لاوس، الاحد اقليم كاتاندوانس شرق الفيليبين، ترافقه رياح سرعتها 235 كلم في الساعة، حسب وكالة الارصاد الجوية الفيليبينة.
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