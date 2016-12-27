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27 كانون الأول 2016
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طقس عاصف ... والحرارة تلامس 7 درجات

publishing date: 27/12/2016 03:38:19
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يعبر منخفض جوي فوق جزيرة قبرص معززا بكتل باردة ستجتاح منطقتنا من فوق البحر الأسود ويؤثر على لبنان. وتكون الامطار اليوم غزيرة احيانا مع تشكل السيول ووصول الثلوج الى تحت ال ١٠٠٠م، أما نهاية الاسبوع سيسيطر طقس مثلج.

طقس اليوم والايام المقبلة:

اليوم: طقس غير مستقر وعاصف مع امطار غزيرة احيانا ورياح ناشطة وعاصفة احيانا٧٠كم/س. تتساقط ثلوج في البقاع و٩٠٠م في بعض المناطق وتكون ممزوجة بماء على ٨٠٠م  تنحسر الأمطار مساءً، حرارة السواحل من ٨ الى ١٤
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الأربعاء ٢٨ك١:  استراحة جوية (نسبيا) بعد انكفاء المخفض الجوي طقس متقلب مع احتمال بعض الامطار الخفيفة مساء ومحلية وتبقى الأجواء باردة مع احتمال. حرارة السواحل من ٧ الى ١٥

الخميس ٢٩ك١ : طقس غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة تكون غزيرة احيانا خاصة في القسم الاول من النهار وتتساقط الثلوج على ١٢٠٠م، حرارة السواحل من ١٠ الى ١٦
 
 
 
 
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