وزارة الخارجية الروسية: إمدادات الاسلحة الأميركية في سوريا عمل عدائي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الخارجية الروسية قولها اليوم الثلاثاء إنها تعتبر قرار الولايات المتحدة تخفيف القيود على إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية "عملا عدائيا" يهدد سلامة الطائرات الحربية وأفراد الجيش الروسي.



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ورفع أوباما بعض القيود على إرسال الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية هذا الشهر.



وأكد الكرملين الذي تدعم قواته الجوية الرئيس بشار الأسد إن هذه الخطوة تنطوي على مجازفة وإن الأسلحة قد تسقط في أيدي "إرهابيين". ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن إدارة الرئيس باراك أوباما تحاول تعقيد الوضع في العالم قبل أن يتولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في كانون الثاني.ورفع أوباما بعض القيود على إرسال الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية هذا الشهر.وأكد الكرملين الذي تدعم قواته الجوية الرئيس بشار الأسد إن هذه الخطوة تنطوي على مجازفة وإن الأسلحة قد تسقط في أيدي "إرهابيين".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "إن الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع أوسع نطاقا محتمل في استانة بكازاخستان." وأكد لافروق زيادة التعاون مع أنقرة وطهران بشأن سوريا.وفي المقابل، نفى عضو بالهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية أن تكون طرفا في المحادثات التي قالت موسكو إنها جارية.