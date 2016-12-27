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الحريري عرضت الاوضاع في عين الحلوة مع وفد من القوى الاسلامية

publishing date: 27/12/2016 04:57:11
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الحريري عرضت الاوضاع في عين الحلوة مع وفد من القوى الاسلامية
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اطلعت النائب بهية الحريري من وفد من القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة زارها في مجدليون على الوضع الأمني في المخيم في اعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة.

 

وقد ضم الوفد مسؤول عصبة الأنصار الشيخ ابو طارق السعدي والناطق بإسم العصبة الشيخ ابو الشريف عقل وممثل الحركة الاسلامية المجاهدة عيسى المصري، حيث كان حسب بيان "استعراض للتطورات الأمنية الأخيرة في المخيم والجهود التي بذلتها الفصائل والقوى الفلسطينية ولا سيما عصبة الأنصار وحركة فتح من اجل لجم التوتر" .

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