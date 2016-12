لا تزال ملابسات وفاة نجم البوب الراحل جورج مايكل تتصدّر الوسائل الإعلاميّة الأجنبية، وقد تناقلت بكثافة تغريدة مصفف الشعر لبناني الأصل فادي فواز الّذي وجد جثة حبيبه في الفراش.

في التفاصيل، غرّد فواز على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، فكتب "إنه عيد الميلاد، لن أنسى أبداً مشهد رؤية حبيبي يرقد بسلام في السرير". وتابع "سأشتاق لك كثيراً".

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx