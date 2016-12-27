اسرائيل ستقوم بـ "تقليص" العلاقات مع الدول التي صوتت في مجلس الامن ضد الاستيطان

اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء ان الدولة العبرية ستقوم بـ "تقليص" علاقاتها مع الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الاسبوع الماضي، الذي ادان الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي رسالة الى الصحافيين ، اكد المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نحشون في نفيه للانباء حول تعليق العلاقات مع الدول، ان اسرائيل "ستقوم مؤقتا بتقليص" الزيارات والعمل مع السفارات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ومن جانبها، اكدت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي الثلاثاء انها قلقة من ان الدولة العبرية ستفقد فرصتها لشرح موقفها عبر الغاء الزيارات، الا انها تؤيد ذلك مشيرة الى انه "لا يمكن اعتبار اسرائيل امرا مفروغا منه".

واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يشغل ايضا منصب وزير الخارجية، طلب من المسؤولين تقليل الزيارات لاقل قدر ممكن الى الدول التي صوتت لصالح القرار.