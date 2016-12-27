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بدء محاكمة هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء

publishing date: 27/12/2016 06:17:16
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بدء محاكمة هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء
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باشر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري محاكمة هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء.

 

وقد أحضر القذافي الى الجلسة ونفى ما أسند اليه من تحقير وتهديد للقضاء وقال: "ان المحقق العدلي زاهر حمادة استفزه حين قال له ان والده مجرم وقاتل أمام المحامين الذين كانوا يحضرون الجلسة، فأرجأ القاضي خوري الجلسة الى 3/1/2017، واستدعى اليها الشهود المحامين طارق حجار، اديب بويز من مكتب المحامين انطوان عقل وشادي حسين وآمر السوق جان وهبه.

 
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وكان المحقق العدلي زاهر حمادة ادعى على القذافي بجرم تحقير القضاء في الجلسة التي عقدها في تاريخ 23/12/2016 أثناء استجواب القذافي.
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