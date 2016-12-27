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27 كانون الأول 2016
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الرئيس عون: لا تبعية للقضاء للسلطة السياسة بعد اليوم

publishing date: 27/12/2016 06:56:31
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أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أمام أعضاء مجلس القضاء الاعلى الذين أقسموا اليمين أمامه بحضور الوزير سليم جريصاتي والقاضي جان فهد ان لا تبعية للقضاء للسلطة السياسة بعد اليوم، مشددا على ان القضاء يجب أن يكون شريفاً ونزيها وفعالاً.

 عون طالب بتسريع المحاكمات "لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة"، داعيا لإعداد برنامج لتحسين قصور العدل في لبنان.
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واشار الى ان التفتيش القضائي يجب أن يقوم بمهامه حفاظاً على السمعة الحسنة للقضاة.
 
 
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