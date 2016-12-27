اعتصام لـ "حراك المتعاقدين الثانويين"

نظم حراك المتعاقدين الثانويين اعتصاما أمام وزارة التربية، بعنوان "الإصرار على مطلب التثبيت العادل لجميع المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي".

وطالب المعتصمون بتثبيت المتعاقدين فوق السن بدون أي شروط، احتساب سنوات التعليم في القطاعين العام والخاص، منح المتعاقدين بدل نقل ومنح مدرسية وطبابة وأمومة ودرجات، دفع الرواتب شهريا وفقا لساعات التعاقد، اضافة الى إعفاء أبنائهم من رسوم التسجيل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية.