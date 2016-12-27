تجنّبوا هذه التصرّفات... لتكسبوا مودّة الناس!

من الطبيعي ألا يكون الشخص محبوباً من جميع الناس بالرغم من الصفات الحسنة الكثيرة التي يتمتّع بها، ولكن هناك بعض الأمور التي تتعلّق بشخصية الفرد وتصرّفاته قد تجعل من الآخرين يشعرون بأنهم لا يحبونه

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إليكم أبرز الأسباب التي تدفع الناس إلى الشعور بالبغض تجاهكم

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-يحب الكثير من الأشخاص أن يشاركوا أصدقاءهم وأفراد عائلتهم بالأوقات الممتعة التي يقضونها من خلال نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الإفراط في نشر هذه الصور وبخاصة على موقع فايسبوك قد يؤثر سلبًا على علاقاتهم بالآخرين في الحياة الواقعية. إن معظم الأشخاص لا يحبون الناس الذين ينشرون صورهم بطريقة مستمرة على صفحاتهم في العالم الافتراضي

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-إن الإفصاح عن أمر شخصي للغاية خلال المراحل الأولى من العلاقة الغرامية قد يرسم صورة سلبية عنكم لدى الشريك، إذ إنه سيعتقد أنكم لا تتحلون بثقة عالية بالنفس. لذلك، يجب أن تقتصر مشاركتكم للمعلومات مع الشريك في هذه المرحلة عن الأمور الأساسية مثل الحديث عن هواياتكم أو سرد قصص مضحكة تستذكرونها من مراحل طفولتكم، ما سيزيد من إعجاب الشريك بكم في هذه المرحلة الأولية من العلاقة

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-إن الحصول على معلومات عن حياة الآخرين الشخصية من دون الكشف بالمقابل عن أمور تتعلّق بكم سيقلّل من نسبة إعجاب الناس بشخصيتكم، لأنهم سيعتقدون أنكم تشاركونهم فقط في نقاشهم وتستمعون إليهم بغية صرف الإنتباه عن تجاربكم الشخصية

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-لا يفضّل معظم الناس أن يبنوا صداقة متينة مع الأشخاص الذين لا يظهرون مشاعرهم. إن التعبير عن المشاعر يسهّل التقارب بين الأشخاص والدعم الاجتماعي.

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- يبتعد الناس عن الشخص الذي يتصرّف بلطافة طوال الوقت، إذ يعتقدون أن هذه التصرفات غير حقيقية لأنه من طبيعة الإنسان أن يقوم بردات فعل سلبية في بعض الأوقات.