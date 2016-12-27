فيديو طريف... ردّة فعل طفلة عند فتح هدية عيد الميلاد!

تفاجأت الطفلة الأميركية آبي بالوغ، البالغة من العمر 8 سنوات، عندما فتحت هدية عيد الميلاد ووجدت لعبة كانت ترغب بالحصول عليها

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واللافت هو أن والدة الطفلة كانت قد قالت لها في وقت سابق إن "بابا نويل" غير قادر على تصنيع هذا النوع من الألعاب هذا العام، وعندما حصلت آبي على هذه الهدية فرحت جدّاً الى درجة أنها ذرفت الدموع.

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وانتشر الفيديو الذي صوّرته والدة آبي بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي