شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 28 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
09:30
نهاركم سعيد
القائمة
الميلاد على الLBCI
27 كانون الأول 2016
 مشاركة
 مشاركة

فيديو طريف... ردّة فعل طفلة عند فتح هدية عيد الميلاد!

publishing date: 27/12/2016 09:07:55
episodes
فيديو طريف... ردّة فعل طفلة عند فتح هدية عيد الميلاد!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تفاجأت الطفلة الأميركية آبي بالوغ، البالغة من العمر 8 سنوات، عندما فتحت هدية عيد الميلاد ووجدت لعبة كانت ترغب بالحصول عليها

.

واللافت هو أن والدة الطفلة كانت قد قالت لها في وقت سابق إن "بابا نويل" غير قادر على تصنيع هذا النوع من الألعاب هذا العام، وعندما حصلت آبي على هذه الهدية فرحت جدّاً الى درجة أنها ذرفت الدموع.

 
الإعلان

وانتشر الفيديو الذي صوّرته والدة آبي بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي

 

 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact