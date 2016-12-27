هذه هي أجمل الصور التي التقطت عام 2016 ... ستحبس أنفاسكم!

بين فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية والمأساة الإنسانية التي يعيشها الناس في خضم الحرب السورية، نشر العديد من المصوّرين صورًا اعتبروها من بين الأجمل التي التقطتها عدسات كاميراتهم خلال هذا العام.

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إليكم هذه الصور التي تحبس الأنفاس:

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لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما الأول مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض، وخلفهما صورة للرئيس الأول للولايات المتحدة الأميركية جورج واشنطن ( التقطت هذه الصورة في 10 كانون الاول )

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سلحفاة البحر تنضم لمجموعة من المشتركين في سباق للسباحة في جزيرة هاواي (التقطت هذه الصورة في 8 تشرين الأول)

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حفرة الأرض العملاقة في إحدى شوارع اليابان والتي تمّ إصلاحها في يومين فقط (القطت هذه الصورة في 8 و 15 كانون الاول)

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إخلاء مخيم "الغابة" للنازحين في مدينة كاليه الفرنسية (التقطت في26 تشرين الأول)

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صورة المغنية العالمية بيونسيه خلال حفل "السوبر بول" (7 شباط)

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جريحتان أصيبتا خلال إنفجار مطار بروكسل في بلجيكا (في 22 آذار)

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العداء الجمايكي يوسين بولت الذي يعتبر أسرع إنسان في التاريخ خلال مشاركته الأخيرة في الألعاب الألولمبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (14 آب

مؤيدو المرشحة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون يلتقطون صورة "سيلفي" معها في مدينة أورلاندو في ولاية كاليفورنيا (25 أيلول)

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صورة لمُزارع في بلدة دوما في سوريا لا يريد مغادرة منزله الذي احترق بسبب القصف الذي تعرّضت له المدينة (11 أيلول )

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حمامة بيضاء تغط على رأس مقاتل تركي في تركيا (26 شباط )

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