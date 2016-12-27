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هذه هي أجمل الصور التي التقطت عام 2016 ... ستحبس أنفاسكم!

publishing date: 27/12/2016 10:09:29
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هذه هي أجمل الصور التي التقطت عام 2016 ... ستحبس أنفاسكم!
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 بين فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية والمأساة الإنسانية التي يعيشها الناس في خضم الحرب السورية، نشر العديد من المصوّرين صورًا اعتبروها من بين الأجمل التي التقطتها عدسات كاميراتهم خلال هذا العام.

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إليكم هذه الصور التي تحبس الأنفاس:

لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما الأول مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض، وخلفهما صورة للرئيس الأول للولايات المتحدة الأميركية جورج واشنطن ( التقطت هذه الصورة في 10 كانون الاول )

 
U.S. President Barack Obama (R) shakes hands with President-elect Donald Trump (L) following a meeting in the Oval Office November 10, 2016 in Washington, DC
 
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سلحفاة البحر تنضم لمجموعة من المشتركين في سباق للسباحة في جزيرة هاواي (التقطت هذه الصورة في 8 تشرين الأول)

 
IRONMAN World Championship triathlon on October 8, 2016 in Kailua Kona, Hawaii.

حفرة الأرض العملاقة في إحدى شوارع اليابان والتي تمّ إصلاحها في يومين فقط (القطت هذه الصورة في 8 و 15 كانون الاول)

 

إخلاء مخيم "الغابة" للنازحين في مدينة كاليه الفرنسية (التقطت في26 تشرين الأول)

 
Evacuation of Jungle migrant camp in Calais

صورة المغنية العالمية بيونسيه خلال حفل "السوبر بول" (7 شباط)

 
Beyonce performs at halftime with dancers in Super Bowl 50 between the Carolina Panthers and the Denver Broncos
 
 

جريحتان أصيبتا خلال إنفجار مطار بروكسل في بلجيكا (في 22 آذار)

 
Nidhi Chaphekar, a 40-year-old Jet Airways flight attendant from Mumbai, right, and another unidentified woman are shown after being wounded in Brussels Airport
 

العداء الجمايكي يوسين بولت الذي يعتبر أسرع إنسان في التاريخ خلال مشاركته الأخيرة في الألعاب الألولمبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (14 آب

 

Usain Bolt of Jamaica competes in the Men’s 100 meter semifinal on Day 9 of the Rio 2016 Olympics

مؤيدو المرشحة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون يلتقطون صورة "سيلفي" معها في مدينة أورلاندو في ولاية كاليفورنيا (25 أيلول)

 
Hillary Clinton campaign selfie

 

صورة لمُزارع في بلدة دوما في سوريا لا يريد مغادرة منزله الذي احترق بسبب القصف الذي تعرّضت له المدينة (11 أيلول )

 
Firefighters extinguish a fire following an airstrike by forces loyal to the Syrian government in the rebel-held area of Douma
حمامة بيضاء تغط على رأس مقاتل تركي في تركيا (26 شباط)
 
A member of the Patriotic Revolutionary Youth Movement holds an RPD as white pigeons fly around his head
 
 
 
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