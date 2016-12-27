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قصة ثنائي على فراش الموت... هل هذا هو الحب الحقيقي؟

publishing date: 27/12/2016 10:36:23
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قصة ثنائي على فراش الموت... هل هذا هو الحب الحقيقي؟
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توفي الزوجان تريت وينستيد (88 سنة) وزوجته دولوريس وينستيد (83 سنة) من ولاية تينيسي الأميركية بعد أن قضيا لحظاتهما الأخيرة وهما يمسكان يدي بعضهما على سريرين في المستشفى

.

وكانت دولوريس بصحة جيدة عندما دخل زوجها إلى المستشفى بسبب فشل كلوي، لكنها سرعان ما بدأت تعاني من صداع شديد وتقيؤ اتّضح بعدها أنها أعراض تمدّد حاد في الأوعية الدموية لديها

.

وللمرة الأولى في تاريخ المستشفى، حصل الزوجان على موافقة لمشاركة الغرفة كي يمضيا سويًا لحظاتهما الأخيرة بعد تدهور صحّة كل منهما

.

وتوفيت الزوجة عند الساعة التاسعة مساء ليفارق زوجها الحياة بعدها بساعات قليلة

.

وقالت ابنتهما في مقابلة لها إن والدها قد توفي لأنه حزن جدًا على خسارة زوجته

.

وكان تريت ودولوريس قد تزوجا عام 1952، ولهما ابنان و3 أحفاد و8 أبناء أحفاد.

 
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