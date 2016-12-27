تناولوا هذا المشروب... لخسارة الوزن الذي تكسبونه خلال الأعياد!

يبحث معظم الناس خلال فترة الأعياد عن طرق وحيل مختلفة لخسارة الوزن الذي يكتسبونه في هذه الفترات من السنة.

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وقد كشفت دراسة يابانية حديثة عن أن شرب مياه البطاطا الحلوة، أي الماء الذي نضع فيه البطاطا حتى درجة الغليان، يعزّز عملية خسارة الوزن، لأن البطاطا الحلوة تساعد على فقدان الشهية والتخلّص من السموم في الجسم

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وأضاف العلماء أن طعم مياه البطاطا الحلوة ليس لذيذاً، إلا أن تأثيرات هذا المشروب الإيجابية متعددة كونه يسهّل عملية على خسارة الوزن وتخفيض نسبة الكوليستيرول والتحكّم بالشعور بالجوع

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كيف نحضّر هذا المشروب؟

كل ما عليكم فعله هو وضع كمية من الماء في طنجرة على النار، من ثمّ إضافة حبات البطاطا الحلوة حتى يغلي الماء

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إشربوا هذا السائل وستلاحظون الفرق.