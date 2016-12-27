شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 28 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
09:30
نهاركم سعيد
القائمة
صحة و تغذية
منذ 22 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

تناولوا هذا المشروب... لخسارة الوزن الذي تكسبونه خلال الأعياد!

publishing date: 27/12/2016 11:22:07
episodes
تناولوا هذا المشروب... لخسارة الوزن الذي تكسبونه خلال الأعياد!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

 يبحث معظم الناس خلال فترة الأعياد عن طرق وحيل مختلفة لخسارة الوزن الذي يكتسبونه في هذه الفترات من السنة

 
الإعلان

وقد كشفت دراسة يابانية حديثة عن أن شرب مياه البطاطا الحلوة، أي الماء الذي نضع فيه البطاطا حتى درجة الغليان، يعزّز عملية خسارة الوزن، لأن البطاطا الحلوة تساعد على فقدان الشهية والتخلّص من السموم في الجسم

.

وأضاف العلماء أن طعم مياه البطاطا الحلوة ليس لذيذاً، إلا أن تأثيرات هذا المشروب الإيجابية  متعددة كونه يسهّل عملية على خسارة الوزن وتخفيض نسبة الكوليستيرول والتحكّم بالشعور بالجوع

.

كيف نحضّر هذا المشروب؟

 

كل ما عليكم فعله هو وضع كمية من الماء في طنجرة على النار، من ثمّ إضافة حبات البطاطا الحلوة حتى يغلي الماء

.

إشربوا هذا السائل وستلاحظون الفرق.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact