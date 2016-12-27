صور الأماكن السياحية حول العالم قد تخدعكم... كيف تبدو في الحقيقة؟

يرغب الجميع في أن يمضي عطل هادئة والتعرف على المعالم السياحية الأكثر شهرة في العالم، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن هذه الأماكن تختلف جدًا في الواقع عن الصور التي يراها الناس عند اختيار وجهتهم السياحية .

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