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بالصورة - تويتر يغلق "قلب القاعدة"

publishing date: 27/12/2016 11:57:49
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بالصورة - تويتر يغلق &quot;قلب القاعدة&quot;
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أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسابات تخص عددا من الشخصيات الرئيسية في تنظيم القاعدة، من بينهم القيادي الأردني عمر محمود الملقب بـ"أبو قتادة".
 
ووفق ما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن حسابات أبي قتادة الذي يعتبر "الزعيم الروحي" للقاعدة، والقيادي الآخر أبي محمد المقدسي، وحساب آخرى، جرى إغلاقها من طرف "تويتر"، مضيفة أن هذه الحسابات كانت غالبا تركز على الحرب في سوريا وتهاجم تنظيم "داعش".
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وقال الباحث في جامعة برينستون الأميركية كول بانزل، إن الحسابات الثلاثة كانت تتوفر لآلاف المتابعين، مضيفا أنها كانت "قلب" شبكة الإنترنت لأنصار القاعدة.
 
وفي هذا الصدد، ذكر بانزل أن "تويتر كان متساهلا مع تنظيم القاعدة بالمقارنة مع داعش، لكن يبدو أن الأمور ستتغير الآن إذ باتت هذه المنصة الاجتماعية تستهدف الشخصيات الكبيرة والرئيسية في القاعدة". 
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