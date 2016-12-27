بالصورة - تويتر يغلق "قلب القاعدة"

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وقف مولدات انتاج الكهرباء
ما هي هذه التوقعات؟
After years tolerating them, @twitter finally suspends accounts of 3 leading al-Qaida-aligned scholars, al-Maqdisi, Abu Qatada & al-Siba'i pic.twitter.com/3QPvU6Jiya
— Cole Bunzel (@colebunzel) December 26, 2016
After years tolerating them, @twitter finally suspends accounts of 3 leading al-Qaida-aligned scholars, al-Maqdisi, Abu Qatada & al-Siba'i pic.twitter.com/3QPvU6Jiya