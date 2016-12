بالصورة - تويتر يغلق "قلب القاعدة"

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسابات تخص عددا من الشخصيات الرئيسية في تنظيم القاعدة، من بينهم القيادي الأردني عمر محمود الملقب بـ"أبو قتادة".

وقال الباحث في جامعة برينستون الأميركية كول بانزل، إن الحسابات الثلاثة كانت تتوفر لآلاف المتابعين، مضيفا أنها كانت "قلب" شبكة الإنترنت لأنصار القاعدة.

وفي هذا الصدد، ذكر بانزل أن "تويتر كان متساهلا مع تنظيم القاعدة بالمقارنة مع داعش، لكن يبدو أن الأمور ستتغير الآن إذ باتت هذه المنصة الاجتماعية تستهدف الشخصيات الكبيرة والرئيسية في القاعدة".

After years tolerating them, @twitter finally suspends accounts of 3 leading al-Qaida-aligned scholars, al-Maqdisi, Abu Qatada & al-Siba'i pic.twitter.com/3QPvU6Jiya