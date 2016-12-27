بالفيديو: طلب يدها بطريقة رومانسية جداً في المطار... كيف فاجأها؟



انتشر فيديو على موقع فيسبوك يوم الخميس الفائت وثّق اللحظة الرومانسية التي قام فيها شاب بطلب يد جبيبته بطريقة مميزة جداً.



بحسب لقطات الفيديو، فقد ظهر الشاب الذي يدعى إيفان وهو يجلس على دولاب استلام الأمتعة Baggage Carousel في أحد المطارات ويعزف على الغيتار، وظهرت حبيبته إليزابيث وهي ترتعش في الخلفية.

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بعد ذلك، نزل إيفان من على الدولاب وسحب خاتماً، من ثمّ ركع وعرض الزواج على إليزابيث أمام عدد كبير من الموجودين في المطار.





