شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 28 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
09:30
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار فنية
منذ 19 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

رحيل بطلة "حرب النجوم" كاري فيشر

publishing date: 27/12/2016 14:32:32
episodes
رحيل بطلة &quot;حرب النجوم&quot; كاري فيشر
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
ذكرت مجلة "بيبول" نقلا عن متحدث باسم عائلة الممثلة الأميركية كاري فيشر أن الممثلة التي اكتسبت شهرتها من شخصية "الأميرة ليا" في سلسلة أفلام حرب النجوم (ستار وورز) توفيت اليوم عن عمر ناهز 60 عاما.  
الإعلان
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact