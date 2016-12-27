بالصورة - عنصر من قوى الأمن يشعل تويتر... والمديرية توضح وترد

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على تويتر، أن عنصر السير في قوى الأمن الداخلي الذي وُرد شكوى بحقه من قبل أحد المواطنين، وبعد التأكد من الموضوع، تبيّن أنه يرتدي "ثيابا عازلة للمطر" أثناء تأديته واجبه في الطقس الماطر.

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وكان تقدم أحد المواطنين لدى المديرية اليوم عبر تويتر، بشكوى حول ما إذا كان العنصر يرتدي "سروال جينز" أثناء قيامه بواجبه المهني في عين الرمانة.

وفور توضيح المديرية، انهالت التغريدات المنددة بالشكوى، معتبرة انه يجب على المواطن التأكد قبل التقدم بشكوى بحق اي عنصر يعمل جاهدا تحت المطر من اجل تأمين حياة المواطنين.

بعد ورودنا الشكوى تم التأكد من الموضوع وتبين ان عنصر السير في قوى الامن الداخلي يرتدي عازل للمطر أثناء تأديته واجبه في هذا الطقس العاصف pic.twitter.com/y23W6hU5ac — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 27, 2016

@LebISF يجب التأكد قبل إرسال الشكوى ١٠ ساعات تحت المطر لتأمين السير لنا الف شكر لكل عنصر سير على الطريق — Mohammed Afifi (@mtarik29) December 27, 2016