بالصورة - عنصر من قوى الأمن يشعل تويتر... والمديرية توضح وترد

بعد هجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين هذا الشهر...
كلاشنكوف وغيره...
اليكم التفاصيل...
وقف مولدات انتاج الكهرباء
ما هي هذه التوقعات؟
بعد ورودنا الشكوى تم التأكد من الموضوع وتبين ان عنصر السير في قوى الامن الداخلي يرتدي عازل للمطر أثناء تأديته واجبه في هذا الطقس العاصف pic.twitter.com/y23W6hU5ac
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 27, 2016
بعد ورودنا الشكوى تم التأكد من الموضوع وتبين ان عنصر السير في قوى الامن الداخلي يرتدي عازل للمطر أثناء تأديته واجبه في هذا الطقس العاصف pic.twitter.com/y23W6hU5ac
@LebISF يجب التأكد قبل إرسال الشكوى ١٠ ساعات تحت المطر لتأمين السير لنا الف شكر لكل عنصر سير على الطريق
— Mohammed Afifi (@mtarik29) December 27, 2016
@LebISF يجب التأكد قبل إرسال الشكوى ١٠ ساعات تحت المطر لتأمين السير لنا الف شكر لكل عنصر سير على الطريق
@LebISF يعطيكم عافية كل يوم و كل ساعة!!!!
— Maria Heleny (@MariaHelenyF) December 27, 2016
@LebISF يعطيكم عافية كل يوم و كل ساعة!!!!