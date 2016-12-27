شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 28 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
09:30
نهاركم سعيد
القائمة
أمن وقضاء
منذ 17 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

بالصورة - عنصر من قوى الأمن يشعل تويتر... والمديرية توضح وترد

publishing date: 27/12/2016 16:18:00
episodes
بالصورة - عنصر من قوى الأمن يشعل تويتر... والمديرية توضح وترد
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على تويتر، أن عنصر السير في قوى الأمن الداخلي الذي وُرد شكوى بحقه من قبل أحد المواطنين، وبعد التأكد من الموضوع، تبيّن أنه يرتدي "ثيابا عازلة للمطر" أثناء تأديته واجبه في الطقس الماطر.
 
الإعلان

وكان تقدم أحد المواطنين لدى المديرية اليوم عبر تويتر، بشكوى حول ما إذا كان العنصر يرتدي "سروال جينز" أثناء قيامه بواجبه المهني في عين الرمانة.
 
وفور توضيح المديرية، انهالت التغريدات المنددة بالشكوى، معتبرة انه يجب على المواطن التأكد قبل التقدم بشكوى بحق اي عنصر يعمل جاهدا تحت المطر من اجل تأمين حياة المواطنين. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact