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مصادر لـ"الجمهورية": الاتصالات مفتوحة بين عون والحريري لعقدِ جلسة للحكومة

publishing date: 27/12/2016 23:46:20
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مصادر لـ&quot;الجمهورية&quot;: الاتصالات مفتوحة بين عون والحريري لعقدِ جلسة للحكومة
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أكدت مصادر قصر بعبدا والسراي الحكومي إنّ الاتصالات مفتوحة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري حول احتمال عقدِ جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس أو الجمعة، وإذا استدعَت الحاجة تنعقد جلسة خلال اليومين المقبلين، إذ إنّ هناك كثيراً من القضايا الملحّة التي تحتاج للبتّ في مجلس الوزراء.

وحول التكهّنات والتسريبات عن تعيينات في بعض المواقع العسكرية والأمنية والإدارية، قالت المصادر لـ"الجمهورية" إنّ المشاورات لم تقارب بعد أياً مِن هذه التعيينات، وإنْ كانت التحضيرات جارية لملءِ الشواغر الإدارية. 

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