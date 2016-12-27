ميشال فرعون... حريريّ مدى الحياة

تضحك مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل حين تتحدث لـ"الاخبار" عن وزير دولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون: "زار معراب، وشكر جعجع على توزيره. لكن حين تقول القوات إن كتلتها تضم ٣ وزراء، فهذا يعني أنّ فرعون من حصتنا".

في البدء كانت علاقة فرعون مع رفيق الحريري، ليتحول بعدها إلى حريريٍّ صديق للسوريين، ثم حريريٍّ ضمن تحالف ١٤ آذار، وحريريٍّ مؤيد للتوافق العوني ــ القواتي، وحريريٍّ ــ قواتيٍّ في الحكومة الجديدة.