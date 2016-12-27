شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 28 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
09:30
نهاركم سعيد
القائمة
صحف اليوم
منذ 10 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

ميشال فرعون... حريريّ مدى الحياة

publishing date: 27/12/2016 23:46:19
episodes
ميشال فرعون... حريريّ مدى الحياة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تضحك مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل حين تتحدث لـ"الاخبار" عن وزير دولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون: "زار معراب، وشكر جعجع على توزيره. لكن حين تقول القوات إن كتلتها تضم ٣ وزراء، فهذا يعني أنّ فرعون من حصتنا".

في البدء كانت علاقة فرعون مع رفيق الحريري، ليتحول بعدها إلى حريريٍّ صديق للسوريين، ثم حريريٍّ ضمن تحالف ١٤ آذار، وحريريٍّ مؤيد للتوافق العوني ــ القواتي، وحريريٍّ ــ قواتيٍّ في الحكومة الجديدة. 

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact