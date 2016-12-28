شورتر لـ"السفير": أشعر بحماسة اللبنانيين للانتخابات النيابية المقبلة

اعتبر السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر ان الحكومة في لبنان هي حكومة وحدة وطنية وتقريبا كل الاطراف ممثلة فيها، لافتا الى ان هناك دينامية جديدة مع وجود رئيس للجمهورية لديه كتلة نيابية وازنة.

السفير" انه من المبكر وضع التصنيفات ويجب انتظار وترقب عمل هذه الحكومة. وراى في حديث الى "انه من المبكر وضع التصنيفات ويجب انتظار وترقب عمل هذه الحكومة.

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وعن الانتخابات التشريعية المرتقبة في لبنان في عام 2017، شدد شورتر على ضرورة اجرائها خلال 2017 اذا تم الاتفاق على قانون إنتخابي جديد، معتبرا انه من الممكن الاتفاق على إرجاء تقني لكن من الضروري ان تجري الانتخابات" لان الديموقراطية تقتضي ذلك. ولكي تبقى حية، يجب اجراء انتخابات بشكل دوري".

واشار الى أنه يشعر بحماسة لدى اللبنانيين جميعا لاجراء الانتخابات.