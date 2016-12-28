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"إنهاء خدمات" 20 موظفاً في "النهار"

publishing date: 28/12/2016 00:17:35
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&quot;إنهاء خدمات&quot; 20 موظفاً في &quot;النهار&quot;
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علمت "الأخبار" أن إدارة صحيفة "النهار" أبلغت نحو عشرين موظفاً من الجريدة توقيفهم عن العمل بدءاً من نهاية العام الجاري، وأنهم سيقبضون مستحقاتهم عن السنة الفائتة التي لم تدفع لهم حتى اليوم، من دون دفع تعويضات الصرف التعسفي ونهاية الخدمة. لكن الموظفين رفضوا توقيع أي ورقة لإنهاء خدماتهم في انتظار الحصول على كافة التعويضات.

وأضافت المعلومات أن إدارة الصحيفة سبق أن استدعت عدداً من الموظفين وأبلغتهم الأمر نفسه، لكنهم أيضاً رفضوا أي تبليغ شفهي، وأصرّوا على نيل كل مستحقاتهم. ويتحدّث موظفون في "النهار" عن نية الصحيفة صرف نحو ١٠٠ صحافي وموظف في الشهر الأول من عام 2017، بالطريقة نفسها.

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