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قتيلان بانحراف قطار عن مساره في الهند

publishing date: 28/12/2016 00:29:42
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قتيلان بانحراف قطار عن مساره في الهند
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قتل شخصان واصيب 43 اخرون اثر خروج قطار عن مساره في شمال الهند، على مقربة من موقع حادث القطار الذي اوقع 146 قتيلا في تشرين الثاني.

   

ووقع الحادث في مدينة كانبور في ولاية اوتار براديش، عندما خرجت نحو 10 من عربات القطار عن مسارها. 

    

وأوضح مسؤولون في الحكومة المحلية، في موقع الحادث، انه حصل اصطدام بين عدد من عربات القطار ادى الى حرفها عن مسارها.

           

واضاف المفتش العام في شرطة كانبور زكي احمد ان "الحادث وقع نحو الساعة 5,30 صباحا. لقد أصيب ركاب، غير الجرحى الـ28، بجروح طفيفة وغادروا بعد تلقي اسعافات اولية". 

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