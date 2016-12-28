كوبا تحظر اطلاق اسم فيدل كاسترو على اي موقع او نصب تذكاري

نص قانون تبناه البرلمان الكوبي الثلاثاء على عدم إطلاق اسم فيدل كاسترو على أي شارع أو مؤسسة وعدم بناء تماثيل له، وذلك التزاما بالطلب الأخير لأب الثورة الكوبية.

وهذا القانون الذي تم تبنيه بالإجماع بناء على اقتراح مجلس الدولة برئاسة راوول كاسترو، يمنع إطلاق اسم فيدل "على المؤسسات والساحات والحدائق والطرق والشوارع أو مواقع عامة أخرى" أو على أي شكل من أشكال التكريم.

وأشار نص القانون الذي نقلته وسائل إعلام كوبية الى أن صورة "القائد" الذي توفي في 25 تشرين الثاني عن 90 عاما يجب ألا تستخدم من أجل "إقامة النصب التذكارية والتماثيل النصفية والتماثيل، أو العملات وسواها من اشكال التكريم".

ولن يكون مسموحا أيضا استخدام اسم فيدل كاسترو "لأغراض تجارية أو دعائية".