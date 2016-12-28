بالصور- مقتل نائب رئيس بلدية العين في انفجار حافلة

انفجرت حوالى الساعة 6.30 من صباح اليوم عبوة ناسفة في سيارة نوع فان في بلدة العين - بعلبك، كان يستقلها نائب رئيس البلدية خالد علي الحوري وبرفقته محمود قاسم الحوري، ما أدى إلى مقتل خالد وإصابة محمود بجروح بليغة، حيث تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

وفرضت قوى الجيش طوقا أمنيا حول المكان، وباشر الخبير العسكري الكشف على موقع الانفجار لتحديد مصدره وحجمه، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.