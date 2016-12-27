كيف قتل نائب رئيس بلدية العين؟

انفجرت حوالى الساعة 6.30 من صباح اليوم عبوة ناسفة في سيارة نوع فان في بلدة العين - بعلبك، كان يستقلها نائب رئيس البلدية خالد علي الحوري وبرفقته محمود قاسم الحوري، ما أدى إلى مقتل خالد وإصابة محمود بجروح بليغة، حيث تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

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وفرضت قوى الجيش طوقا أمنيا حول المكان، وباشر الخبير العسكري الكشف على موقع الانفجار لتحديد مصدره وحجمه، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.



وفي وقت لاحق أفادت قوى الامن الداخلي في بيان أن قنبلة يدوية انفجرت داخل الفان ما ادى الى مقتل حوري (مواليد عام ١٩٦٧)، الذي كان يتواجد بجانب "الفان" لجهة السائق، فيما كان رأسه ويديه في داخل السيّارة، وفقاً لتقرير الخبير العسكري، كما أصيب السائق أيضاً بجروح بالغة.