الجيش التركي: تحييد 44 من عناصر داعش وإصابة 117 بشمال سوريا

أعلن الجيش التركي إنه قام "بتحييد" 44 من عناصر داعش وأصاب 117 آخرين في إطار عمليته بمدينة الباب في شمال سوريا.

وأضاف الجيش في بيان أن سبعة من مسلحي التنظيم أصيبوا في اشتباكات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وأنه قصف 157 هدفا للدولة الإسلامية بالمدفعية وأسلحة أخرى.

ويحاصر مقاتلون معارضون تدعمهم قوات تركية مدينة الباب منذ أسابيع في إطار عملية "درع الفرات" التي بدأتها تركيا قبل نحو أربعة أشهر لإخراج مقاتلي التنظيم ومقاتلين أكراد من المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.