اتفاق روسي وتركي لوقف اطلاق النار في سوريا... وفق اي شروط ؟

توصلت تركيا وروسيا الى اتفاق على خطة لوقف لاطلاق النار في كل انحاء سوريا تدخل حيز التنفيذ منتصف الليل، حسبما افادت وكالة الاناضول التركية.
وتشمل الخطة توسيع نطاق وقف اطلاق النار الساري في حلب ليشمل كل انحاء البلاد الا انها تستثني "المجموعات الارهابية"، وفي حال نجاح الخطة ستشكل اساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة التي تريد موسكو وانقرة تنظيمها في استانا في كازاخستان.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أي عملية انتقال نحو السلام في سوريا تضم الرئيس السوري بشار الأسد ستكون "مستحيلة" إذ أن المعارضة السورية لن تقبله.
وأشار الى أن تركيا أعدت اتفاقا يسعى لوقف إطلاق النار.
من جهته، رفض الكرملين التعليق على تقرير الأناضول وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "ليست لدي معلومات كافية."
وأضاف "نحن على اتصال دائم بزملائنا الأتراك لبحث التفاصيل المختلفة المتعلقة بالمحادثات المحتملة المقرر إجراؤها في أستانة" .
ميدانيا، قتل 22 مدنيا بينهم عشرة اطفال في غارات جوية نفذتها طائرات حربية مجهولة على قرية يسيطر عليها تنظيم داعش في شرق سوريا، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وأوضح المرصد ان المدنيين الذين قتلوا هم من عائلتين في قرية الحجنة الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور الخاضعة بمعظمها لسيطرة داعش وتستهدفها بانتظام طائرات التحالف الدولي.
من جهة أخرى، أعلنت السفارة الروسية في دمشق انها تعرضت للقصف مرتين الأربعاء ووصفت ما جرى بأنه استفزاز يهدف لإحباط التسوية السلمية في هذا البلد.