روسيا وتركيا تتفقان على وقف لاطلاق النار في كل انحاء سوريا

توصلت تركيا وروسيا الى اتفاق على خطة لوقف لاطلاق النار في كل انحاء سوريا تدخل حيز التنفيذ منتصف الليل، حسبما افادت وكالة الاناضول التركية.

وتشمل الخطة توسيع نطاق وقف اطلاق النار الساري في حلب ليشمل كل انحاء البلاد الا انها تستثني "المجموعات الارهابية"، وفي حال نجاح الخطة ستشكل اساسا لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة التي تريد موسكو وانقرة تنظيمها في استانا في كازاخستان.

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