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استراحة جوية اليوم قبل عودة الامطار

publishing date: 28/12/2016 03:29:25
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استراحة جوية اليوم قبل عودة الامطار
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من المتوقع أن تعود المنخفضات والطقس غير المستقر في الأيام المقبلة بسبب كتل باردة فوق اليونان والتي ستتوجه شرقا لتؤثر على لبنان، ولكن عبور هذه الكتل مسافة طويلة فوق المتوسط ليبيا ومصر افقدها البعض من برودتها لغاية الآن.
الأربعاء ٢٨ك١ : استراحة جوية (نسبيا) بعد انكفاء المخفض الجوي وطقس متقلب مع احتمال بعض الامطار الخفيفة مساء ومحلية وتبقى الأجواء باردة . وحرارة السواحل من ٧ الى ١٥.
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الخميس ٢٩ك١ : طقس غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة تكون غزيرة احيانا بعد الظهر  وتتساقط الثلوج على ١٣٠٠م ١٤٠٠م، حرارة السواحل من ١٠ الى ١٦.
الجمعة ٣٠ك١:  طقس غير مستقر مع امطار متفرقة وثلوج على ١٢٠٠م الى ١٣٠٠م وانخفاض طفيف بالحرارة التي تتراوح ساحلا من ٩ الى ١٥.
 
 
 
 
*تصوير مختار كفردبيان وسيم مهنا

 
 
 
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