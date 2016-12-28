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28 كانون الأول 2016
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الحكومة نالت الثقة ...وهكذا رد الحريري على النواب

publishing date: 28/12/2016 05:22:40
episodes
المؤلف:
ندى اندراوس
ندى اندراوس
@Nada_Andraos
ندى اندراوس
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نالت حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بحصولها على 87 صوتا فيما حجب 4 نواب الثقة عن الحكومة وامتنع نائب واحد.
 
ورد الحريري على النواب، قبيل التصويت على الثقة، موجها التحية للجيش اللبناني والقوى الامنية على التضحيات، وأكد ان الحكومة ستتابع موضوع العسكريين المخطوفين الى حين عودتهم.
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كما أكد التزامهم النهائي بالمحكمة الخاصة بلبنان ، ولفت الى ان كل القوى السياسية تريد قانونا جديدا للانتخابات​، ​مؤكدا ان الجميع موافق على الكوتا النسائية.

 
وشدد الحريري على عدم السماح بأي تجاوز بمجال داتا الاتصالات، لافتا الى أن قرار مجلس الوزراء سينفّذ.
 
وراى أنه يجب مكننة الدولة لمكافحة الفساد ، مشيرا الى أنه ثمة ايجابية وتعاون في البلد.
 
 
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