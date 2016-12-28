الحكومة نالت الثقة ...وهكذا رد الحريري على النواب

نالت حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بحصولها على 87 صوتا فيما حجب 4 نواب الثقة عن الحكومة وامتنع نائب واحد.

ورد الحريري على النواب، قبيل التصويت على الثقة، موجها التحية للجيش اللبناني والقوى الامنية على التضحيات، وأكد ان الحكومة ستتابع موضوع العسكريين المخطوفين الى حين عودتهم.

الإعلان

كما أكد التزامهم النهائي بالمحكمة الخاصة بلبنان ، ولفت الى ان كل القوى السياسية تريد قانونا جديدا للانتخابات​، ​مؤكدا ان الجميع موافق على الكوتا النسائية.

وراى أنه يجب مكننة الدولة لمكافحة الفساد ، مشيرا الى أنه ثمة ايجابية وتعاون في البلد.

* حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





وشدد الحريري على عدم السماح بأي تجاوز بمجال داتا الاتصالات، لافتا الى أن قرار مجلس الوزراء سينفّذ.