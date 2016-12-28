إبن ملحم زين يدخل دائرة الضوء بعد ساعة واحدة من ولادته.. والسبب هذه الصورة

يبدو أن اللحظات الأولى من إختبار الفنان ملحم زين لشعور الأبوة للمرة الثالثة لم تكن بعيدةً عن عدسات الكاميرات الّتي أظهرت فرحة الوالد بمولوده الجديد. فبعد ساعةٍ واحدةٍ من ولادته فقط، دخل إبن ملحم زين دائرة الضوء وذلك من خلال تداول صورته بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

في التفاصيل، ظهر ملحم زين وهو يتأمّل إبنه "حسين" في صورة نشرها الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عبر حسابه على تويتر. وأرفق نيشان الصورة بتغريدةٍ جاء فيها " ألف مبروك للصديق ملحم زين المولود الجديد حسين. بارك الله لك في الموهوب لك ابو علي الغالي".

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وسارع محبّو الفنان ملحم زين بتقديم التهنئة لنجمهم المفضل بقدوم مولوده الجديد، متمنين له العمر المديد.