شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 29 كانون الأول
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
القائمة
أخبار محلية
28 كانون الأول 2016
 مشاركة
 مشاركة

جعجع: القانون الذي يحاول حزب الله طرحه لا يملك حظوظاً

publishing date: 28/12/2016 06:09:38
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "البيان الوزاري للحكومة يجمع بين خطاب القسم للرئيس العماد ميشال عون وبين البيان الوزاري للحكومة السابقة".

وعن كيفية اتخاذ مجلس الوزراء للقرارات، أكّد جعجع "أننا سنعتمد على الآلية المنصوص عنها في الدستور، فالقرارات تُتخذ بالاجماع والتوافق، وفي الأماكن التي لا نتوصل فيها الى إجماع يُطرح الموضوع على التصويت".

أما عن التحالفات الانتخابية المقبلة، اعتبر جعجع في مقابلة مع قناة Orient News ان "قنوات الاتصال مفتوحة بين عون والقوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ونتفق حول مواضيع كثيرة"، لافتاً الى ان "القانون الذي يحاول حزب الله طرحه لا يملك حظوظاً لإقراره، بينما القانون المختلط الذي طرحناه مع تيار المستقبل والاشتراكي والذي لاقانا الرئيس نبيه بري بقانون يشبهه مع بعض الاختلافات تتوافر له حظوظ أكبر، ونسعى الى تدوير الزوايا بين القانونين".

 

 
الإعلان

 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact