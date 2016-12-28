جعجع: القانون الذي يحاول حزب الله طرحه لا يملك حظوظاً

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "البيان الوزاري للحكومة يجمع بين خطاب القسم للرئيس العماد ميشال عون وبين البيان الوزاري للحكومة السابقة".

وعن كيفية اتخاذ مجلس الوزراء للقرارات، أكّد جعجع "أننا سنعتمد على الآلية المنصوص عنها في الدستور، فالقرارات تُتخذ بالاجماع والتوافق، وفي الأماكن التي لا نتوصل فيها الى إجماع يُطرح الموضوع على التصويت".

أما عن التحالفات الانتخابية المقبلة، اعتبر جعجع في مقابلة مع قناة Orient News ان "قنوات الاتصال مفتوحة بين عون والقوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ونتفق حول مواضيع كثيرة"، لافتاً الى ان "القانون الذي يحاول حزب الله طرحه لا يملك حظوظاً لإقراره، بينما القانون المختلط الذي طرحناه مع تيار المستقبل والاشتراكي والذي لاقانا الرئيس نبيه بري بقانون يشبهه مع بعض الاختلافات تتوافر له حظوظ أكبر، ونسعى الى تدوير الزوايا بين القانونين".