بالفيديو: وائل جسار يُغضب الشعب المغربي.. من ورّطه بهذه الصورة؟

تفاجأ الفنان وائل جسار أن صورةً جمعته بأحد المعجبين قد أغضبت الشعب المغربي، أمّا السبب فهو ظهور علم "البوليساريو" في الصورة.

في التفاصيل، العلم الّذي ظهر في صورة وائل جسار هو علم "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" المعروف بـ "البوليساريو"، فاعتبر البعض هذه اللقطة إساءة للشعب المغربي. في سياقٍ متصل، خرج الفنان وائل جسار عن صمته في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تحت عنوان "توضيح للشعب المغربي الحبيب".

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وأوضح جسّار أن الصورة المتداولة قديمة وليس لديه إلمام بنوعية العلم، فهو يحترم أعلام جميع الدول العربية من المغرب إلى تونس إلى الجزائر إلى مصر وليبيا ولبنان والأردن وسوريا وأي بلد عربي. وكشف أن شاباً طلب إلتقاط صورة معه حاملاً العلم دون معرفة أي تفاصيل عن رمزية هذا العلم.