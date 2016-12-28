العثور على الصندوق الاسود الثاني للطائرة الروسية المنكوبة

اعلنت وزارة الدفاع الروسية انه تم العثور على الصندوق الاسود الثاني للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت الاحد في البحر الاسود.

وأشار الجيش الروسي الى ان "مسجل الرحلة الثاني لطائرة التوبوليف 154 عثر عليه وانتشل" صباح الاربعاء ما يشكل عنصرا حاسما في تحديد اسباب الكارثة.

ونقلت وكالات الانباء عن الجيش قوله انه تم العثور ايضا على 15 جثة واكثر من 200 "قطعة من اشلاء جثث الضحايا" وغالبيتها نقلت الى موسكو حيث سيتم التعرف على هوياتها.