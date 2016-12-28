ماذا يحصل إذا وضعتم إسفنجة داخل الثلاجة؟

تضطر الكثير من السيدات خصوصاً خلال فترة الأعياد الى رمي كميات كبيرة من بقايا الطعام والمشروبات بشكل عام والخضار والفاكهة بشكل خاص لأنها تصبح غير صالحة للأكل

.

إلا أن الحل الأنسب للحفاظ على الأكل هو وضع قطع من الإسفنج داخل الثلاجة، ما سيساعدكم في إبقاء المأكولات طازجة لأطول فترة ممكنة

.

والجدير بالذكر هو أن جودة المأكولات تتأثر سلباً في الثلاجة لأنها تتعرّض الى رطوبة عالية جداً ما يؤدي الى تلفها، إلا أن قطع الإسفنج تساهم في امتصاص هذه الرطوبة وبالتالي الحفاظ على الطعام.