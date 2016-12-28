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بالفيديو: كلب يعرّض نفسه للخطر على مدى يومين... ليحمي صديقه المصاب!

publishing date: 28/12/2016 07:21:00
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بالفيديو: كلب يعرّض نفسه للخطر على مدى يومين... ليحمي صديقه المصاب!
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 نشر رجل من الجنسية الأوكرانية يدعى دينيس مالافيف مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يظهر فيه كلبين على سكة للقطارات.


و كان أحد الكلبين مصابًا وغير قادر على الحراك فبقي الآخر بجانبه لمدة يومين وسط الثلوج والطقس العاصف لحمايته من القطارات التي تمر من فوق رأسه وتأمين الدفئ له.

 

وقام دينيس بتبنّي الكلبين، وأطلق عليهما اسمي "باندا" و "لوسي"، وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه إنه على الجميع التعلّم من هذه القصة المؤثرة.

ويذكر أن هذا الفيديو قد أعيد نشره آلاف المرات على موقع فايسبوك.
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