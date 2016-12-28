اعتقال شخص في المانيا قد تكون له علاقة باعتداء برلين

اعلنت النيابة العامة الالمانية اعتقال تونسي في الاربعين من العمر يشتبه بعلاقته بانيس العامري مرتكب عملية الدهس بشاحنة في برلين في التاسع عشر من الشهر الحالي، والتي تبنى مسؤوليتها تنظيم الدولة الاسلامية.

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وأكدت النيابة الفدرالية المتخصصة في شؤون الارهاب في بيان مقتضب ان "انيس العامري حفظ في مذكرة هاتفه المحمول رقم هذا المواطن التونسي البالغ الاربعين من العمر. وتوحي التحقيقات بانه قد تكون له علاقة بالاعتداء".وتابع البيان "يبقى الانتظار للتأكد من ان هذه الشبهات ستتثبت خلال التحقيقات" مضيفا انه يجري العمل لتوقيف هذا الشخص قيد التحقيق.