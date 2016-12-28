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صحة و تغذية
28 كانون الأول 2016
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تناولي هذه المأكولات للتخلّص من علامات التقدّم في السن

publishing date: 28/12/2016 09:42:28
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تناولي هذه المأكولات للتخلّص من علامات التقدّم في السن
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تبحث النساء دوماً عن أفضل المنتجات كي تحافظ على بشرتها المشرقة والصحية.

 

إلا أن ما قد لا تعرفه السيدات هو أن تناول بعض المأكولات يساهم حتماً في الحفاظ على نضارة بشرة الوجه وشبابها. اليكن لائحة بأبرز هذه المأكولات:

 
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الفراولة: تحتوي فاكهة الفراولة على نسبة كبيرة من الفيتامين C ما يزيد من إنتاج مادة الكولاجين التي تساعد على التخلص من الخطوط الرفيعة في الوجه وشد البشرة.

 

العدس: يحتوي العدس على الفيتامين B ومادة البيوتين اللذين يساعدان في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. ويسبب انخفاض مستوى السكر هذا بظهور شوائب في البشرة أبرزها البثور.

 

المحار: إن الزينك الموجود في المحار مهم لأنه يساعد في انتاج مادة الكولاجين وبالتالي محاربة ظهور علامات التقدم بالسن في الوجه.

 

سمك السلمون: يحتوي سمك السلمون على مادة الاوميغا 3 التي تحفّز مرونة البشرة وتقلل نسبة ظهور البثور وغيرها من المشاكل، كما تعطي هذه المادة نضارة للوجه.

 
بالإضافة إلى ذلك، إن سمك السلمون غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب العناصر المساعدة على عدم ظهور علامات التقدم بالسن.
 
 
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