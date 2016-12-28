ترامب: إبق قوية يا إسرائيل

وبخ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إدارة الرئيس باراك أوباما على موقفها تجاه إسرائيل وذلك قبل قليل من كلمة مقررة لوزير الخارجية جون كيري تتعلق بالموقف الدولي حيال بناء المستوطنات الإسرائيلية.

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وأكد ترامب على تويتر "لا يمكن أن نواصل السماح بمعاملة إسرائيل بمثل هذا الازدراء وعدم الاحترام. كان لهم دائما صديق قوي في الولايات المتحدة."وتابع قوله "لم يعد الأمر كذلك. بداية النهاية كانت اتفاق إيران البغيض.. والآن هذا ما حدث في الأمم المتحدة! إبق قوية يا إسرائيل.. العشرون من كانون الثاني يقترب سريعا" في إشارة إلى موعد توليه السلطة من الرئيس الديمقراطي.